新加坡国务资政李显龙敦促澳大利亚深化与东南亚国家的经济、安全和人文联系。他在11月8日举行的ABC博耶讲座系列活动上表示，与该地区开展更紧密的互动，将增强澳大利亚在日益碎片化世界中的竞争力和韧性，据Channel NewsAsia报道。

李显龙指出，澳大利亚不属于东南亚国家，但应成为东盟的亲密伙伴。他表示，大国竞争正在加剧，多边体系正在弱化。他还指出，美国正在重新评估其在安全和贸易问题上的全球角色，而中国的战略和经济影响力正在增长。

安全合作

这位国务资政呼吁澳大利亚保持在亚洲的积极存在，并与持相似立场的国家发展伙伴关系。他强调，维持武装部队之间务实的工作联系和沟通渠道十分重要，尤其是为了避免误判和事件。

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李显龙认为，澳大利亚拥有外交影响力、经济资源以及在该地区长期建立的联系，能够帮助各国在贸易、大流行病防范准备和应对气候变化方面建立务实的合作机制。他还提到堪培拉在建立亚太经合组织以及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》中的作用。

投资和人文联系

李显龙呼吁澳大利亚企业加大对东盟国家的投资。他指出，澳大利亚与东南亚的贸易额正在增长，但其在当地的投资规模较为有限：澳大利亚对所有东盟国家的投资总额不超过其对新西兰的投资。他列举了关键矿产、农业综合企业、可再生能源、数字技术和深度科技等具有前景的领域。

这位新加坡官员还强调，需要通过教育项目和移民加强人文联系。他提醒说，出生在国外的人占澳大利亚居民的三分之一，其中约有7万名来自新加坡。

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