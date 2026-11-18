初创公司BrightAI在由Smith Point Capital领投的新一轮融资中筹集了9700万美元。GE Vernova、Cobalt Capital、Marlinspike Partners、Zero Infinity Partners，以及现有投资者Khosla Ventures、Inspired Capital和Upfront Ventures也参与了本轮融资，《财富》报道。据该刊知情消息人士称，BrightAI在本轮融资后的估值为7.5亿美元，其累计融资额增至1.84亿美元。

用传感器替代计划检查

BrightAI开发了用于持续监测基础设施状况的Stateful平台。该平台将安装在电线杆、管道、压缩机和储罐上的传感器，与自主机器人、无人机以及供现场工作人员使用的可穿戴AI助手结合起来。

公司创始人亚历克斯·霍金森认为，能源、供水和管道系统的运营商至今仍主要依赖人员定期检查。他表示，50%至70%的此类出勤未能发现问题，而严重故障可能发生在计划检查之间。

该公司表示，其系统已在超过5万个设施运行，并处理数十万亿条传感器读数。BrightAI列举的客户包括GE Vernova、Reworld、Osmose Utilities Services、Azuria Water Solutions、Kodiak Gas Services和Diamondback Energy。霍金森估计，客户平均可在原本可能演变为灾难的事件发生前51天发现问题。

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国际扩张

BrightAI计划将新资金主要用于国际扩张。该公司估计，其近60%的可触及市场位于北美以外。在2025年员工人数翻倍后，BrightAI也正在开设海外办事处。

该公司表示，其对16个行业的12,158名运营商进行了调查：根据其数据，98%的受访者没有足够的信息了解其资产状况。BrightAI估计，通过减少不必要的出勤、劳动力成本和紧急维修，每年潜在影响超过7.5万亿美元。这是该公司自身的计算。

GE Vernova已是BrightAI的客户，并在新一轮融资中进行了投资。BrightAI在新闻稿中指出，GE Vernova将在Power、Wind和Electrification业务中使用该平台。霍金森还表示，此前接入一名新客户需要两到三年，如今耗时不足六个月。

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