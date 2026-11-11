英国人工智能芯片初创公司Fractile在C轮融资中筹集了7.2亿美元。这家总部位于伦敦和布里斯托尔的公司估值为70亿美元，成为该国估值最高的科技初创公司之一，Channel NewsAsia报道。

本轮投资者

本轮融资由Thrive Capital、Founders Fund、Lightspeed和Redpoint领投。其他投资者包括谷歌旗下风险投资部门CapitalG、BlackRock、DST Global、Elad Gil、Balderton、SV Angel、英国Sovereign AI Fund和British Business Bank。英国政府也参与了融资。

Fractile开发用于人工智能推理的芯片——这是人工智能模型生成回答的过程。该公司表示，其技术将提供更高的运行速度，同时降低能源消耗和成本。

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英国的人工智能基础设施

这项投资表明，英国支持建设自身的人工智能基础设施，而不只是依赖外国计算能力供应商。同时，这也反映出投资者对开发人工智能硬件公司的兴趣——该市场由英伟达和数家亚洲半导体制造商主导。

英国人工智能大臣卡尼什卡·纳拉扬表示，该国希望保留更多由其科学和技术研发创造的就业岗位、投资和经济价值。他表示，政府打算改变基于英国理念创建的技术和产业在其他国家发展的局面。

Fractile计划于明年推出其首款商用芯片。英国已经拥有芯片开发商Arm，其技术应用于数十亿台设备，但其半导体制造规模远小于美国和亚洲国家。

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