总部位于旧金山的美国人工智能评估初创公司Vals发现，Anthropic、OpenAI、Google、DeepSeek及其他公司的模型可被诱导在卫星图像和无人机画面中标记潜在打击目标。这类标记包括平民、学校以及看起来正在投降的士兵。正如TechCrunch报道的那样，如果将战斗场景描述为游戏的一部分，模型的拒绝往往可以被绕过。

在来自乌克兰和伊朗的图像上测试

Vals研究人员模拟了人工智能分析人工生成图像，以及来自乌克兰和伊朗的真实卫星图像和无人机画面的场景。研究人员没有要求模型直接作出打击决定：据研究人员称，系统通常会拒绝此类请求。相反，研究人员要求它们标记潜在目标，或说明图像中是否能看到人员。

在一些模拟中，模型作出肯定回答后，会被展示假定打击的后果。Vals指出，这类请求的结果可能被自主武器系统使用，尽管模型本身并不决定是否使用武力。

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模型防护评估

Vals评估认为，Anthropic的模型在这些模拟场景中的表现最差。与此同时，受测试的系统没有一个表现得特别好：研究人员的请求没有一个被安全分类器拦截，直接拒绝也并不常见。即使在拒绝之后，当场景被描述为游戏时，模型也常常同意执行请求。

Anthropic代表爱德华多·迈亚·席尔瓦表示，研究中列举的例子违反了公司的规定。Anthropic还表示，正在开发额外的防护措施、扩大内部测试，并加强对遵守规定的监督。OpenAI强调，其禁止将公共模型用于协助暴力活动或未经授权的国家安全任务，并且正在开发针对与无人机有关滥用行为的额外保护措施。

Vals指出，模型运行的延迟以及无人机机载计算能力有限，使通用人工智能系统难以用于实时制导。与此同时，研究人员称，使用模型大规模标记战斗视频，以及为自主制导系统创建训练数据，是更为直接的风险。该研究涉及商业模型，而非企业可能向军方提供的系统。

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