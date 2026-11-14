Stelco将召回175名员工重返汉密尔顿工厂——半岛电视台

加拿大钢铁生产商Stelco将让从其汉密尔顿工厂被解雇的全部175名员工复工，并向他们追溯支付在此期间本应获得的标准工资。据半岛电视台报道，在公司与足够数量的客户达成协议、以恢复最后阶段的生产作业后，这些员工将于12月1日返岗。

政府和工会施压

该声明是在员工、工会、加拿大政府以及Stelco的美国所有者Cleveland-Cliffs对峙数周后发布的。此前不久，加拿大工业部长梅拉妮·乔利表示，如果她在当天结束前未收到Cleveland-Cliffs管理层的答复，她将寻求通过法院强制出售Stelco。

美国钢铁工人联合会Local 1005分会主席罗恩·韦尔斯欢迎这一决定，并将其与员工、工会和政府施加的压力联系起来。他在新闻发布会上称，这些解雇行为既非法又不道德。乔利表示，这一结果向投资者展示了法治在加拿大如何运作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

解雇原因

于2024年收购Stelco的Cleveland-Cliffs在9月底宣布，可能在安大略省汉密尔顿和南蒂科克的工厂裁减最多500名员工。该公司援引冷轧及涂层钢材产品需求疲软和市场环境艰难，这些产品尤其用于汽车和家用电器制造。

该所有者还将Stelco的财务困难归因于美国总统唐纳德·特朗普对加拿大钢铁征收的关税，以及来自价格更低的外国钢铁的竞争。与此同时，渥太华表示，这些解雇与Cleveland-Cliffs收购Stelco时作出的承诺相矛盾，其中包括到2029年维持加拿大工会会员员工数量的承诺。

Cleveland-Cliffs表示，客户已同意支持汉密尔顿工厂的运营，同时该公司抱怨联邦政府未对关税应对计划的缺陷作出回应。该公司未提供与客户达成协议的细节。

关注我们在