希腊公共部门工作人员和多个私营工会举行的全国性罢工扰乱了交通运输。此次行动导致前往岛屿的渡轮航线、早晚地铁班次停运，部分地区机场的航班也被暂停。

海员、运输和电信行业工作人员加入了罢工。参与者要求提高工资、恢复在债务危机期间被取消的年度奖金，并增加政府在医疗和教育方面的支出，据《塞浦路斯邮报》报道。

工会诉求

此次罢工由希腊最大的公共部门工会ADEDY组织。包括教师和公立医院医生在内的公务员计划在雅典和该国其他城市举行示威活动。

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ADEDY表示，其寻求大幅提高薪酬，以弥补购买力的损失。该工会还指出，物价上涨、工资冻结、能源贫困以及公共医疗和教育系统存在问题。

生活成本带来的压力

这是数周内的第三次罢工行动。在上一个十年的金融危机后，希腊获得了约2800亿欧元的金融援助计划，国内工资上涨，税收下降。与此同时，许多家庭面临租金和整体生活成本上涨，其中包括食品和能源价格上涨所致的压力。

总理基里亚科斯·米佐塔基斯领导的政府今年宣布，将提供约22亿欧元的税收减免和补贴，以支持低收入人群和养老金领取者。政府还承诺，从2027年12月起，向约70万名公务员发放500欧元的圣诞奖金。

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