由于财政形势紧张，德国护理保险体系将于11月动用部分额外国家贷款。《明镜周刊》援引卫生部消息报道称，本月将动用的确切金额尚未确定。

额外融资将持续至年底

10月初，联邦议院预算委员会批准向该体系提供最高7亿欧元的额外贷款。这笔贷款是在2026年已拨付的32亿欧元贷款之外提供的。资金将根据需要按月支付，以弥补流动性缺口，并确保该体系在年底前履行义务。

10月尚不需要额外融资。当时，保险体系中仍有初始32亿欧元贷款中的5.22亿欧元，这些资金足以支付款项。

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支出增长快于预期

8月底，同时代表护理保险基金的法定医疗保险基金总联合会表示，该体系的收入可能最早在10月就不足以全额资助服务。这也适用于已将提供的年度贷款计入后的情况。

德国财政部在致预算委员会的一封信中解释称，由于需要护理的人数明显增加，福利支出的增长幅度超过预期。

卫生部长、基督教民主联盟代表卡斯滕·林内曼向联邦议院提交了一揽子措施，旨在稳定该体系2027年的财政状况，并避免全面提高缴费。这些措施规定控制支出并增加收入，以弥补可能达到76亿欧元的赤字。有关更大规模结构性改革的建议将由一个单独委员会提出。

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