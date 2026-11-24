音乐流媒体服务Tidal将从12月9日起开始删除其认为完全由人工智能生成的曲目。据Variety报道，该平台表示，将成为首个完全禁止此类音乐的音乐流媒体服务。

目录新规

Tidal母公司Block的负责人罗伯特·安德森写道，在过去90天内，提交至该平台发行的曲目中有43%被认定为由AI生成。他表示，这需要采取更“激进”的行动。

安德森表示，到年初，所有完全由AI生成的作品都应从目录中彻底消失。据他估计，这将意味着删除2900万首曲目，而该服务每天将拒绝8万至8.5万首歌曲。他还表示，96%的AI生成作品没有任何一次播放。

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此前的限制与竞争对手

大约五个月前，Tidal宣布停止对使用AI创作的歌曲进行商业化变现。艺人被要求将曲目标注为由AI生成或在AI协助下创作。该服务还禁止与欺诈行为相关的AI歌曲，包括模仿知名艺人或可能误导听众的歌曲。

Spotify和Apple Music采取了不同的方法。Apple Music表示，计划标记由AI生成或在AI协助下创作的曲目；Spotify则表示，将把其认为是AI创作的艺人标记为AI Persona。Spotify还表示，今年已从其目录中删除7500万首垃圾或低质量曲目，随后又从用户推荐中移除了5000万首此类曲目。

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