阿联酋阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德人文大学的学生参与为加沙平民打包1万个冬季援助包。这些援助包共包含7万件保暖衣物和取暖用品，《The National》报道。

冬季来临前的援助

这项志愿活动由谢赫·赛义德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬基金会组织，以支持阿联酋面向加沙的人道主义任务。阿联酋“侠义骑士行动”援助行动主管哈穆德·阿尔·阿法里表示，学生的参与体现了向年轻一代灌输的团结和慷慨价值观。

9月，阿联酋启动冬季倡议，为加沙地带100万人提供保暖衣物。阿尔·阿法里称，自2023年10月战争开始以来，已有超过13.1万吨、总价值41.6亿美元的人道主义援助被运抵加沙。

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航班与食品援助

本月，迪拜人道主义组织也启动了运送冬季援助物资的空中桥梁。首架载有基本必需品的飞机已抵达埃及阿里什，其中包括为联合国儿童基金会运送的保温毯，随后货物被转运至加沙。

该空中桥梁包括迪拜航空联队C-130飞机的数个航班，每架飞机运载约9吨人道主义物资。计划至少使用另外3个航班，向儿童及其他弱势群体运送毛毯。

此外，阿联酋本月开始通过艾哈迈德·本·拉希德人道主义桥梁倡议运送食品援助。在迪拜世界贸易中心，志愿者和社区成员为加沙的家庭和儿童打包食品包。

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