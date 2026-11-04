约翰内斯堡学生抱怨供水和供电中断——TimesLIVE

南非约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学的学生在投票期间表示，布拉姆方丹地区的供水和供电不稳定。来到大学体育馆投票站的年轻选民称，这些问题是当选政府代表应优先处理的事项之一，TimesLIVE报道。

面向学生的基本服务

25岁的西亚姆·坦达·马谢基拉表示，她很高兴看到年轻人积极参与投票，但不确定政党是否会履行承诺。她说，当选政府代表应重点关注供电、供水和街道照明。

她强调，稳定的电力供应对需要安全学习场所的学生十分重要。她表示，适当的街道照明对于深夜回家的人也很有必要。

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布拉姆方丹的中断情况

法学院三年级学生莱博·塞博拉奥讲述了布拉姆方丹的停水停电情况。她指出，自2024年搬到约翰内斯堡以来，这一情况一直令她感到沮丧，而这些中断也影响了她的学习安排。

据20岁的塞博拉奥称，从周二起，她的住处既没有水也没有电。为了前往投票站，她不得不回到约翰内斯堡南部的家中洗漱，然后返回布拉姆方丹。该大学另一名学生利马科·马卢西也称，高昂的大学教育费用是年轻人面临的一个重大问题，尤其是黑人学生。

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