塞尔维亚获胜学生运动Student List的代表菲利普·乌博维奇表示，该运动计划停止与以色列进行武器贸易。他在接受英国记者阿伦·巴斯塔尼为Novara Media播客进行的采访时作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

Student List的立场

在回答有关塞尔维亚未来与以色列关系的问题时，乌博维奇称加沙局势是“人性的污点”。他说，该运动的纲领规定停止与以色列进行武器贸易。

Student List近日公布的外交政策纲领也谴责以色列在加沙的军事行动，并规定增加对巴勒斯坦人的人道主义援助。

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无人机组装厂

乌博维奇还批评了塞尔维亚前总统亚历山大·武契奇与以色列的密切关系。他称，与一家以色列国防公司合作在塞尔维亚建立无人机组装厂不可接受，并呼吁停止该项目。

武契奇于9月启用了这家无人机组装厂。Student List在10月25日举行的提前议会选举中获胜，但塞尔维亚新政府尚未正式组建。目前尚未宣布任何有关暂停与以色列武器贸易或停止该工厂运营的官方决定。

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