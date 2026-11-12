Subaru正在开发下一代四缸水平对置发动机，并力争使其热效率达到50%。该公司希望在保留品牌标志性发动机布局的同时提高动力总成效率，Motor1报道。

在更宽范围内保持高效率

根据Subaru公布的数据，这款试验发动机在高热效率下的工作范围约为该公司目前用于混合动力车型的自然吸气发动机的两倍。原型机配备涡轮增压和燃油直喷，而作为参照的发动机为自然吸气式。

工程师正致力于增强气缸内部的空气流动，使空燃混合气在点火前混合得更充分。Subaru还采用三维燃烧过程分析：这可更准确地预测点火后的火焰传播、预判爆震并优化发动机运行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

涡轮、米勒循环和预燃室燃烧

为接近50%这一指标，Subaru正考虑采用可变几何涡轮增压器。这种系统会根据废气量改变涡轮的流通截面，并可改善发动机响应。该公司还认为，电动机能够补偿涡轮响应迟滞。

另一项可能的解决方案是米勒循环，在该循环中进气门的工作正时会发生变化。这可能提高效率并降低废气温度，从而有望简化可变几何涡轮的应用。同时，Subaru承认，仅靠这些技术可能不足以实现50%的热效率，因此也在研究预燃室燃烧。

尚无量产时间表

Subaru没有说明这款新水平对置发动机何时会搭载于量产汽车，以及哪些车型将率先获得它。所宣布的50%目前是开发目标，而非未来动力总成已获确认的规格。

关注我们在