阿拉伯联合酋长国阿布扎比全球市场一审法院认定，NMC Healthcare创始人B.R.谢蒂和该集团前首席执行官普拉桑特·曼加特对明知参与针对NMC Group的欺诈行为负有责任。据《国家报》报道，相关违法行为从2012年4月2日持续至2020年4月9日。

该裁决由安德鲁·史密斯爵士于11月5日作出。法院认定两人对欺诈性及不当交易行为负有责任。根据裁决，谢蒂和曼加特不诚实地参与了针对NMC Group的欺诈行为。

用于进一步计算的金额

法院将53.9亿美元确定为起始金额，用于确定谢蒂和曼加特在欺诈性交易索赔框架内须向NMC Healthcare资产作出的财务缴款。同时，这一金额并非最终赔偿，也不意味着两人中的每一人都必须恰好支付53.9亿美元。

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法院认定，谢蒂获得了从NMC Group不当转出的巨额资金，并将其中一部分用于购买资产。根据法院的认定，他还未披露与其个人金融交易有关的担保，允许公布具有误导性的财务报表，并协助向安永审计师隐瞒集团借款。

银行对曼加特的诉讼

此外，阿布扎比商业银行在涉及NMC相关损失的案件中，成功获得对其针对曼加特的索赔的认可。法院认定，银行可要求赔偿的损失在可能调整的情况下超过11.9亿美元。其中，10.2亿美元为未偿还债务，约1.6898亿美元为利润损失。

NMC Healthcare由谢蒂于1975年创立，曾是阿联酋最大的私营医疗服务运营商。调查后发现，该公司存在超过44亿美元此前未披露的债务，并于2020年4月被置于外部管理之下。法院安排进一步听证，以解决其裁决尚未解决的财务及其他后果。

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