尼日利亚阿布贾联邦高等法院撤销了针对萨努西·丹卡卡的网络犯罪案件。他被指控威胁在社交媒体上发布卡诺州州长阿巴·优素福据称的裸体视频和照片。

在检察官A.Y. 阿费格布阿提交撤回指控的申请后，法官萨利姆·易卜拉欣作出了这一决定。丹卡卡的辩护律师考娜·彭津未反对该申请。检察官没有解释撤回指控的原因，Premium Times Nigeria报道。

撤回指控

此前，丹卡卡不认罪后，法院将开庭日期定在12月7日。然而，该案被改期至周二，并被列入当天的听证日程。

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据尼日利亚通讯社报道，尼日利亚国家安全局于10月22日依据网络犯罪法对丹卡卡提出两项指控。

控方说法

在其中一项指控中，控方称，丹卡卡及其他仍在逃人员通过Facebook声称，他们拥有优素福州长的裸体视频和照片。根据控方说法，丹卡卡威胁要公布这些材料，并试图通过Facebook页面Sanusi Dankaka Yahaya传播一则据称恶意的帖子。

在另一项指控中，国家安全局称，丹卡卡散布了一则关于据称持有这些材料的帖子，尽管按照该机构的说法，他知道该信息是虚假的。控方尤其援引了尼日利亚2015年《网络犯罪法》第27(1)(b)条和第24(1)条。

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