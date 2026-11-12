美国阿拉斯加州高等法院拒绝向前联邦众议员玛丽·佩尔托拉的竞选团队提供被拒绝的邮寄选票清单。该决定是在阿拉斯加州联邦参议员选举计票尚未结束的背景下作出的，《国会山报》报道。

法院的理由

法官指出，阿拉斯加州选举部门目前正在处理2026年大选的选票，无法按竞选团队的要求从VREM选民登记数据库生成报告。这份长达17页的裁决指出，此类电子服务并非强制性服务，且该请求必须合理。

法院还认定，由于披露VREMS记录的复杂性，选举机构没有义务提供这些数据。佩尔托拉的竞选团队此前在法庭文件中表示，如果没有关于被拒绝或受到质疑的邮寄选票的信息，就无法核实其选民的合法选票是否得到妥善计入。

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计票进展

佩尔托拉的对手、共和党参议员丹·沙利文的竞选团队向法院提出申请，以阻止她获取VREMS记录。沙利文的竞选团队指责佩尔托拉试图“让制度向自己倾斜”。这些指控涉及《纽约时报》的一篇报道，该报道称与其同名的候选人小丹·J·沙利文可能与佩尔托拉的竞选团队存在联系；佩尔托拉本人及其团队否认了这一点。

阿拉斯加州参议员选举仍是最后一场结果尚未公布的选举，因为选举机构正在从该州偏远地区运送选票。如果选票不晚于投票日寄出，则可在选举日后15天内送达。据Decision Desk HQ截至周三晚间的数据，佩尔托拉获得48.63%的选票，沙利文获得46.90%，共和党人杰拉尔德·海克斯获得2.18%，小丹·J·沙利文获得约1.65%。

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