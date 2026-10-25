巴西东北部巴伊亚州的地区选举法院在接到选举日交通运力减少的报告后，责令全部公交车辆恢复线路运营。对于不执行该裁决的行为，法院设定每小时100万巴西雷亚尔的罚款——约合20万美元。The Rio Times报道。

巴西高等选举法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯于2026年10月25日表示，一些地区的选民面临交通困难，但问题已在解决中。他称，交通项目总体运行良好，归地区选举法院管辖。

对班次减少的投诉

有关缺少公交车的投诉主要来自萨尔瓦多、费拉迪圣安娜和劳鲁迪弗雷塔斯。Brasil da Esperança联盟表示，萨尔瓦多的公交车数量减少了50%以上；该联盟包括总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦所属的劳工党以及两个盟友政党。

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选举司法总监察长里卡多·维拉斯·博阿斯·库埃瓦指示巴伊亚州选举法院就这些报告提交报告。报道未说明未投入线路运营的公交车数量。

法院裁决及延长投票时间的请求

巴伊亚州选举法院院长毛里西奥·凯尔茨曼·什波雷尔命令联邦警察逮捕萨尔瓦多市交通事务秘书巴勃罗·索萨。萨尔瓦多市政府表示，索萨正在巴黎出差，并应于10月26日前往警察局报到。

Brasil da Esperança联盟请求将萨尔瓦多、费拉迪圣安娜和劳鲁迪弗雷塔斯的投票延长至当地时间19:00。截至发稿时，该请求尚未作出决定，努内斯·马尔克斯也未回答是否可能延长投票时间。

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