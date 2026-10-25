巴西高等选举法院（TSE）预计将于2026年10月25日星期日，即总统选举第二轮投票当天，在巴西利亚时间20:30至21:00之间宣布结果。据《The Rio Times》报道，法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯表示。

投票进展

努内斯·马尔克斯表示，投票正按预期进行。他称首都时间20:30是宣布结果的历史性时间节点，同时法院预计最终结果将在20:30至21:00之间出现。

巴西通过电子系统计票，因此通常会在投票站关闭后的数小时内确定获胜者。TSE负责组织选举、保障电子投票机运行，并公布官方结果。

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法院未说明计票的个别阶段是否可能延迟宣布结果。在高等选举法院确认数据之前，任何一名候选人都不被视为获胜者。

第二轮候选人

参加第二轮角逐的是现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦，以及里约热内卢州参议员弗拉维奥·博索纳罗——前总统雅伊尔·博索纳罗之子。《The Rio Times》援引自10月4日以来公布的、由21家民调公司进行的45项全国民调的平均结果：弗拉维奥·博索纳罗获得51%的支持率，卢拉获得49%。

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