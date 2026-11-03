巴西马托格罗索州一家联邦法院命令非原住民在120天内离开皮里普库拉原住民的领地。他们必须带走工人、牛群、机械、设备及其他动产。据Mongabay报道，该领地内至少居住着两名处于自愿隔离状态的皮里普库拉族人。

10月7日的裁决推翻了此前一项决定；该决定曾暂时允许部分牧场主在领地划界程序完成前留在这片土地上。对于在120天期限届满后未遵从命令者，法院规定每日罚款500巴西雷亚尔。

森林砍伐与养牛业

巴西原住民事务机构Funai和环境机构IBAMA记录到新的非法森林砍伐案件及与养牛业有关的活动后，法院作出了这一裁决。卫星图像发现，与绰号“罗比尼奥”的牧场主罗伯森·戈麦斯有关的一块地上出现了36.83公顷新增砍伐区域。他被罚款18.5万雷亚尔。

根据案件材料，戈麦斯在被驱逐后多次被发现在该领地内。2020年，他告诉当局，他在那里饲养了620头牛。在2026年2月IBAMA的一次行动中，路易斯·卡洛斯·达席尔瓦·罗德里格斯称，他向案件中的另一名涉案人员租赁土地，并且是罗比尼奥的养牛业合伙人；据他所说，他在该领地内约有450头牛。

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意外接触风险

Funai和IBAMA还报告发现了非法起降跑道。根据案件材料，这些跑道可能被用于毒品交易。在科尔尼扎市西部的一次执法行动中，三人被拘留，并缴获约500公斤大麻。此次行动是在接到报告称一架来自玻利维亚的飞机利用秘密跑道卸载毒品后开展的。

Funai强调，领地附近的非法活动对与外界隔离人群的人身安全和健康构成威胁。意外接触可能导致传播皮里普库拉人没有免疫力的疾病，也会增加与有组织犯罪有关的暴力风险。

Funai将负责协调执行法院裁决，必要时将获得IBAMA和执法机构的支持。检察官表示，首要任务是让相关人员自愿离开，以避免冲突，并防止与处于隔离状态的皮里普库拉人发生直接或间接接触。

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