新南威尔士州最高法院驳回了警方要求禁止在纽卡斯尔港举行气候行动的申请。由 Rising Tide 运动组织的 Paddle for the Plant 船队活动将按计划举行，届时将有数百人乘坐皮划艇参加。

据澳大利亚广播公司新闻报道，法官爱德华·马斯顿表示，他必须在通过集会进行政治表达的公共利益与警方的担忧之间取得平衡。他认为，促进通过集会进行政治表达的利益，超过了警察局长合理的担忧。

行动参与者的计划

法庭获悉，最多785名乘坐皮划艇及其他船只的参与者计划于上午进入港湾。活动人士将展开一个长20米、由相连漂浮字母组成的装置，上面写着“Coal Exports Equals Climate Chaos”——“煤炭出口等于气候混乱”。

参与者还计划在港湾横向排成一条连续的队列，持续30至40分钟，以封锁航运航道，随后返回岸边。船只数量将限制为785艘，超过此前该港反煤炭抗议参与者数量的两倍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警方反对意见与安全问题

新南威尔士州公共集会的组织者需向警察局长提交一份名为 Form 1 的通知。警察局长反对这份申请，并请求最高法院因参与者及港湾使用者面临的风险而禁止该活动。没有 Form 1，行动参与者可能面临指控，包括妨碍人员、车辆或船只通行。

警方律师戴维·休姆在法庭上表示，交通官员和警方认为这些风险不可接受。他提到了碰撞、船只倾覆以及在开阔水域溺水的危险。警察助理局长戴维·沃德尔还提及去年发生的一起事件，当时抗议者被水流冲入港湾深处数百米。

Rising Tide 律师迈克尔·格林表示，活动现场将配备皮划艇安全团队，禁止在航道内游泳，并且必须穿救生衣。参与者还将接受关于用于求救的手势信号的指导。组织者安妮·霍奇森表示，该行动将适合家庭参与，且不会涉及公民不服从。

在法院审理前夕，纽卡斯尔市议会禁止 Rising Tide 在公共土地上举行行动和抗议活动。纽卡斯尔市长加文·莫里斯投下决定性一票，通过了这一决定。

关注我们在