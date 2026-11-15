埃及一家法院裁定关闭独立新闻媒体Mada Masr，并对其处以300万英镑罚款。该网站总编辑莉娜·阿塔拉在另一起程序中被缺席判处一年监禁，Tagesschau报道。

10月底，阿塔拉被传唤到法院。她表示，法官在一天的听证后作出了关闭Mada Masr并处以罚款的决定。这名记者被拘留数小时，直至缴纳罚款。同一天，她得知还有另一起程序。

案件指控

埃及司法当局提出了传播虚假新闻和无许可运营新闻网站的指控。Mada Masr编辑部表示，数年前已申请许可证，但直到最近才得知申请被拒绝。

Mada Masr已运营13年，至今仍以阿拉伯语和英语发送每日简报。该媒体曾报道，在开罗以西发生致命铁路事故后，交通部长受到批评。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对独立媒体的压力

人权捍卫者穆罕默德·扎里表示，阿塔拉曾多次被拘留并在检察机关接受讯问。他认为，当局试图将媒体置于其控制之下，而关闭独立编辑部将使社会失去有关国内事件的可靠信息。

记者工会代表埃曼·奥夫表示，埃及试图以中立和专业方式工作的记者面临禁令、威胁和恐吓。观察人士也认为，针对Mada Masr的司法程序不符合依法治国原则：在10月的听证中，阿塔拉被指派了一名国家指定辩护律师，而她自己的律师则未获准出席。

编辑部已提出上诉。国际新闻组织谴责埃及当局针对媒体的行动。扎里还批评西方政府，认为其对埃及威权当局的态度不够批判。

关注我们在