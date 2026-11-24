欧盟普通法院将于周三上午就一项诉讼作出裁决，该诉讼涉及欧盟委员会未能在2023年底前提交终止将农场动物关在笼中饲养的提案是否违法。该裁决可能迫使欧盟委员会公布一份明确时间表，逐步取消对大多数此类动物使用笼具，包括蛋鸡、肉鸡、犊牛、猪、兔和鸭，据Politico Europe报道。

动物保护组织提起诉讼

该案由世界农场动物福利协会（Compassion in World Farming）代表170个动物保护团体提起。该组织负责人黛比·特里普利表示，这些组织希望促使欧盟委员会履行法律义务，并公布提交禁止所有农场动物使用笼具提案的期限。

上一届欧盟委员会于2021年表示，打算逐步淘汰并随后禁止对一系列动物使用笼养系统。这一承诺是在“结束笼养时代”（End the Cage Age）欧洲公民倡议获得近140万份签名，以及欧洲议会进行大规模但不具约束力的表决后作出的。

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欧盟委员会原计划在2023年底前提交提案，以便新规于2027年生效。然而，在2024年欧洲议会选举前，相关草案并未公布。

委员会的后续计划

现任欧盟委员会在2026年7月公布的畜牧业战略中承诺，将逐步取消对鸡和猪使用笼具。有关鸡的提案预计将于12月9日提出，而针对猪的类似倡议预计将于2027年提出。

欧盟委员会在裁决公布前拒绝置评。欧盟健康与动物福利专员奥利弗·瓦尔赫伊告诉欧洲议会议员，委员会将研究法院裁决并“尽最大努力”执行。他还强调，类似标准应适用于进口产品，以确保欧洲农民不会面临不正当竞争。

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