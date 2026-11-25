在比利时布鲁塞尔，欧盟普通法院认定，欧盟委员会未能履行其承诺，即制定逐步停止将部分农场动物饲养在笼具中的时间表。其中尤其包括小牛、兔子、鸭子和其他动物。Politico Europe报道了这一法院裁决。

动物保护组织提起诉讼

动物保护非政府组织于2024年对欧盟执行机构提起诉讼。它们认为，委员会无视了要求禁止对所有农场动物使用笼具的欧洲公民倡议。

该倡议收集了近140万个签名。2021年，上一届欧盟委员会承诺在2023年底前提交针对特定类别动物的禁用笼具时间表。由于这一承诺未能实现，组织联盟向法院提起诉讼。

法院未设定期限

作为欧盟法院组成部分的欧盟普通法院指出，无论欧盟委员的组成如何变化，委员会都必须履行其在回应公民倡议时作出的承诺。欧盟委员会现在必须制定逐步停止对小牛、兔子、鸭子和其他动物使用笼具的时间表。

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与此同时，法院没有规定委员会必须采取行动的具体期限。据该媒体报道，如果委员会正式撤回其停止对这些动物使用笼具的承诺，就可以避免进一步措施。

领导此次诉讼的“世界农场动物福利协会”表示，委员会在一封信中确认无意撤回该承诺。法院还拒绝向原告提供委员会内部文件的查阅权，动物保护组织联盟则表示不会对裁决提出上诉。

欧盟动物福利专员奥利弗·瓦尔赫伊对欧洲议会议员表示，委员会将研究法院裁决，并尽可能妥善地执行该裁决。现任委员会已概述停止对鸡和猪使用笼具的计划，但对其他动物群体尚无明确时间表。

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