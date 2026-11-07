爱沙尼亚最高法院部分平反了伊姆雷·阿拉卡斯。1979年，爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国最高法院曾判处他15年监禁并没收财产。法院认定，他案件中的若干情节与反抗苏维埃政权有关，据ERR News报道。

重新审查了哪些情节

1979年，阿拉卡斯被判犯有多项罪名，其中包括未经许可试图乘船离开苏联、盗窃、非法持有武器以及持械袭击。由于发动机故障，逃离尝试未能成功：风浪将船只卷回岸边。

最高法院撤销了对阿拉卡斯的定罪，并就被认定为抵抗行为的部分情节为其平反。这些情节包括为准备逃往国外而盗取船只和发动机、获取及盗取武器，以及从一辆警车中拿走装备。法院认为，案件材料令人信服地表明，阿拉卡斯意图对苏维埃当局进行武装抵抗。

同时，法院维持了其因从汽车中盗取两把雨伞而被定罪的判决，因为未能确定这一情节与争取自由的斗争有关联。国家还必须向阿拉卡斯赔偿700欧元诉讼费用。

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另一名申请人遭拒

法院还驳回了另一名男子的平反申请。该男子于1979年被判处在严格制度劳改营服刑12年。1988年，他的刑期被减至9年3个月。

律师斯文·西拉尔请求重新审查判决中与从Dünamo体育协会场所盗取13件枪支和弹药有关的部分。然而，最高法院刑事审判庭强调，必须分别评估每名参与者的动机。法院在该申请人的案件材料中没有发现其作为自由战士行动的证据，因此判决和刑罚仍然有效。

爱沙尼亚法律允许对1940年6月16日至1991年8月20日期间被爱沙尼亚或前苏联其他地区法院定罪的人进行平反，前提是能够证明其行为是在为爱沙尼亚独立而斗争，或反对针对爱沙尼亚人民的不公正行为时实施的。

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