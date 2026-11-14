菲律宾一家法院对传教士阿波罗·奎博洛伊发出逮捕令。美国正因涉嫌儿童性交易案件通缉他。这一决定是奎博洛伊可能被引渡至美国程序中的一步，Channel NewsAsia报道。

自称“上帝之子”的奎博洛伊已在菲律宾被羁押，且不得保释。他在该国正因另一起人口贩运案件受审；若被定罪，他将面临终身监禁。这名传教士于2024年被拘留，随后对菲律宾方面的指控表示不认罪。

美国请求与法院决定

菲律宾司法部发言人波洛·马丁内斯表示，该国当局已向法院提出申请，寻求批准将奎博洛伊引渡至美国。华盛顿于8月正式提出了这一请求。

周四，法院还对两名仍在自由状态的奎博洛伊女同伙发出了逮捕令。马丁内斯指出，法院认定有充分理由相信，每名涉案人员都实施了引渡请求中列出的罪行。法院还单独发布命令，禁止奎博洛伊和这两名女子离开菲律宾。

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根据菲律宾法律，法院在就将该传教士移交给美国作出最终决定前，仍须举行听证会。

美国的指控

2021年，美国大陪审团指控奎博洛伊共谋以暴力、欺诈或胁迫手段进行性交易、儿童性交易以及走私大额现金。

美国起诉书称，女性被招募为这名传教士的私人助理。根据控方说法，她们须为他准备食物、打扫其住所、为他按摩并与他发生性关系。

奎博洛伊是菲律宾宗教组织“耶稣基督王国”的创始人，该组织称拥有数百万追随者，并拥有一家电视网络。他也是菲律宾前总统罗德里戈·杜特尔特的盟友。

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