法国巴黎上诉法院下令查封黎巴嫩前中央银行行长里亚德·萨拉梅价值3700万欧元的资产。该决定是在法国相关程序框架内作出的，萨拉梅可能因涉嫌挪用黎巴嫩公共资金而受审，The National报道。

被查封的资产

代表黎巴嫩政府利益的律师埃马纽埃尔·达乌德表示，被查封的资产包括位于英国的六处房产、位于比利时的两处房产，以及法国一个存有10万欧元的银行账户。

巴黎上诉法院在不公开审理的情况下作出了查封资产的决定。法院还驳回了萨拉梅辩护方针对查封令提出的申诉。

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各方立场及后续案件进展

萨拉梅的法国律师向法新社表示，法国无权查封境外资产。他们称，打算向法国最高司法机关——最高法院提出上诉。

资产查封是在可能审判前采取的临时措施。若被判有罪，这些财产可能被没收并用于补偿受害者。律师达乌德称，黎巴嫩政府是主要受害方。

76岁的萨拉梅身在黎巴嫩，他也在当地因涉嫌金融犯罪而牵涉相关程序，包括非法致富、洗钱和行贿。该媒体指出，该案可能在法国进行的审理或将持续数年。法国法律允许将出售非法获得资产所得的资金转交给第三国，前提是这些资金将用于当地居民的利益。

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