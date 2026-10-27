印度加尔各答高等法院责令YouTube、X和Instagram删除数条包含36分钟纪录片《The Friendship Files》的帖子。这部由Hotmail联合创始人萨比尔·巴蒂亚发布的影片，指控总理纳伦德拉·莫迪和亿万富翁高塔姆·阿达尼存在任人唯亲行为。据Dawn报道，该诉讼由旗舰公司Adani Enterprises提起，该公司称影片内容构成诽谤。

临时裁定持续至1月

这项临时法院裁定将持续至2027年1月31日。法院还禁止巴蒂亚传播该视频。该案审理预计将于1月恢复。

裁定指出，该影片不是新闻报道或对诉讼程序的叙述，而是一种戏剧化叙事。Adani Enterprises向法院表示，影片包含虚假信息，并引发了该公司部分投资者的问询。

该公司还表示，其并不寻求限制对政府政策或商业集中度的建设性批评，但称巴蒂亚隐瞒了重要事实。

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各方立场及影片内容

居住在美国的巴蒂亚在X上写道，该诉讼提出索赔5亿卢比，即525万美元的损失赔偿。他表示，真相站在他这一边。

这部影片最近几天在社交媒体上获得数百万次观看，通过档案画面追溯了莫迪与阿达尼关系的历史，始于两人都来自的古吉拉特邦。影片还对Adani的投标提出疑问：该公司在政府修改一项规则后，于2019年赢得了涉及六座机场的招标；批评者认为这项修改有利于该公司。

莫迪的政治对手多次指责他与阿达尼关系密切，并对这名商人给予优待。印度政府和Adani集团否认了这些说法，称所有规则均得到遵守，不存在偏袒。

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