美国犹他州法官托尼·格拉夫已将被控杀害保守派评论员和活动人士查理·柯克的泰勒·罗宾逊一案的审判定于2028年7月初举行。《卫报》报道。

审判将在犹他州普罗沃市进行。陪审员遴选预计于2028年6月21日开始。罗宾逊的辩护方请求将审理开始时间推迟至2029年1月，而柯克的遗孀埃丽卡·柯克则坚持在2027年10月开庭。

指控与辩方立场

23岁的罗宾逊对加重情节谋杀罪不认罪。若被定罪，他可能面临死刑。

检方称，2025年9月，罗宾逊在犹他谷大学校园内从屋顶向柯克开枪，当时这名活动人士正在与其意识形态对手进行辩论。控方称，嫌疑人对柯克的政治观点不满，尤其是对其批评同性恋权利一事不满。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该报指出，枪击事件后，罗宾逊主动向警方自首。他还面临两项影响证人罪和两项妨碍司法公正罪指控。根据法庭文件，调查人员认为，他曾要求室友不要与警方合作，并删除可能成为证据的信息。

案件证据

在7月的一次预审听证会上，法院观看了一段视频录像，其中删去了对罗宾逊前室友兰斯·特威格斯讯问的部分内容。特威格斯告诉调查人员，罗宾逊对枪击事件表示遗憾。

与此同时，被告律师质疑支持政治动机说法的证据是否充分，以及法证材料的可靠性。其中尤其包括有关在包裹枪支的毛巾上发现罗宾逊DNA的数据。

关注我们在