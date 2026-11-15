以色列高等法院由最高法院全体11名法官组成，审议了当执法部门领导人因利益冲突无法实施监督时，司法部长是否可以选择人员监督刑事调查。据《耶路撒冷邮报》报道。

最高法院院长伊茨哈克·阿米特强调，此次听证会应为未来案件确立规则，而不是决定由谁监督针对前军事总检察长伊法特·托默-耶鲁沙尔米的具体调查。

争议原因

该调查涉及斯德泰曼拘留中心一段视频的泄露，以及涉嫌妨碍查明对此次泄露负责人员的行为。关于监督的争议出现，是因为民事执法系统的高级官员此前曾参与核查泄露事件，并且可能被传唤为证人。

法官审议了两个问题：高级检察官的利益冲突是否延伸至其同事，以及如果案件必须移出检察机关，司法部长是否可以任命另一人进行监督。

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《公务员法》允许部长在与公务员专员协商后，将通常由因利益冲突而被回避的官员处理的事项委托给另一名公务员。争议焦点是该法第23A(d)条是否适用于刑事调查。

此前的任命

在2025年11月16日的裁决中，法院允许司法部长亚里夫·莱文在托默-耶鲁沙尔米案件的特殊情况下行使这些权力。同时，法院驳回了法官投诉专员阿舍尔·库拉的候选资格，因为有关其职位的法律不允许他从事其他工作。

此后，法院还驳回了退休法官约瑟夫·本-哈莫的任命，因为他不符合担任高级公务员的要求。检察机关代表兰·罗森伯格表示，在将监督移出法律体系之前，应分别评估每名官员参与该案的情况。阿米特强调，部长不能自行决定谁无权领导调查。

法官们还讨论了在发生利益冲突时，建立预先确定程序以选出负责监督人员的可能性。法官达夫娜·巴拉克-埃雷兹提议制定这种机制，而阿米特提出了通过抽签选定人选的问题。

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