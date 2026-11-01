以色列高等法院维持了拆除巴勒斯坦人阿卜杜拉·马哈茂德·沙特·哈提卜位于约旦河西岸拉马拉附近卡夫尔尼马村公寓的命令。他被控犯有预谋杀人未遂、武器犯罪以及参加非法组织等罪名。正如《耶路撒冷邮报》报道，法院裁定，涉嫌行为的特殊危险性足以证明拆除措施合理，尽管此次袭击企图没有造成人员死亡或受伤。

法院驳回家属的诉讼

由雅埃尔·维尔纳、耶希埃尔·卡舍尔和露丝·罗嫩组成的法官合议庭一致驳回了哈提卜妻子及其两名子女提出的诉讼。该命令仅涉及这家人居住的公寓，而非整栋建筑；该建筑属于被告妻子的父亲，其他亲属也居住在其中。

根据法院裁决中所述的起诉书，哈提卜建立了一个小组，以便对以色列目标反复发动火箭袭击，制造火箭和发射器，并进行测试。2025年9月17日，该团伙两名成员按照他的指示，在莫迪因伊利特附近放置了两枚火箭，并采取必要行动，准备将其射向该城市。

其中一枚火箭坠落并损坏了另一枚火箭的发射装置，因此两枚火箭均未被发射向该城市。

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法官的论点

法官雅埃尔·维尔纳指出，系统性准备、储备火箭和炸药，以及每隔几天发射火箭的意图，都表明该案具有特别严重性。她驳回了家属提出的行动仍仅处于筹划阶段的论点。

该命令依据英国托管时期紧急条例第119条发布，该条规定在特定情况下可没收和拆除住宅。家属称这一措施是集体惩罚，强调妻子和子女没有参与、也不了解哈提卜涉嫌实施的行为，并请求仅封闭一个房间。

法官露丝·罗嫩在保留意见的情况下支持该决定，指出家属未参与且不知情，对于评估拆除是否符合比例原则具有意义。同时，她考虑到哈提卜与该公寓的联系、针对他的指控的严重性，以及该命令仅限于一处住宅。法院还驳回了关于从袭击企图到收到拆除命令通知之间约11个月延迟的申诉。

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