埃及开罗刑事法院将独立埃及媒体Mada Masr总编辑莉娜·阿塔拉的案件重审推迟至11月18日。在周三的首次庭审中，她的律师请求指定一名新法官，BBC News报道。

缺席判决与重审

阿塔拉因传播虚假新闻和无证运营网站而被再次审判。她在该案中于2024年被缺席判处一年监禁。该记者表示，判决作出时她身在埃及，并不知道法院的决定。

上个月，开罗另一家法院认定她犯有运营无证网站罪。她被处以300万埃及镑罚款，约合5.6万美元，Mada Masr被勒令关闭。阿塔拉表示，她多年来一直未能成功获得所需许可证。

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联合国就媒体压力发表声明

联合国人权事务高级专员办事处表示，埃及当局正在加大对新闻自由的压力，包括迫害和打压独立记者。该机构一名代表呼吁埃及停止一切形式对记者和媒体的迫害，并撤销旨在压制Mada Masr和事实核查平台Matsda2sh工作的措施。

9月，埃及当局搜查了6名Matsda2sh记者的住所——即该平台的整个编辑团队——并让他们与外界失联近一周。随后，他们被指控加入“穆斯林兄弟会”运动及资助恐怖主义。他们的律师称，数名被拘留者遭到殴打和电击，并表示没有出示记者与该运动有关联的证据。

根据无国界记者组织2026年的评估，埃及在180个国家中新闻自由程度排名第169位。该组织还表示，近年来被拘留的至少26名记者仍被关押。

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