肯尼亚内罗毕高等法院允许就卫生部长阿登·杜阿莱的一项言论进入全面审理阶段。申请人认为，该言论可能损害国家凝聚力。10月22日，法官戴维·姆布鲁驳回了杜阿莱和总检察长提出的初步异议；二人坚持认为，此案应先由国家凝聚与融合委员会审理。

据Nation Kenya报道，法官裁定，委员会的存在及其法定权限并不意味着申请人在向法院提起诉讼前，必须就所有宪法主张穷尽该委员会的程序。

因一句谚语引发的诉讼

该诉讼由律师伦帕·苏扬卡和吉塔希·吉图基提起。他们请求法院认定，被归于杜阿莱的言论是否违反了对公职人员的宪法标准，包括促进国家团结和尊重人的尊严的义务。

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争议源于杜阿莱于2026年7月20日在曼德拉县拉费选区的一次公开讲话。根据申请人的说法，这名部长使用了一句关于鬣狗习惯拿走他人之物的索马里谚语。他们认为，该言论可能包含族群刻板印象。杜阿莱随后解释说，这句谚语是比喻性的，并非针对任何族群。

法院未评估该言论的内容

申请人寻求一项声明，即公职人员在公开演讲时有义务遵守国家凝聚力、平等、人的尊严和负责任领导的宪法原则。他们还请求澄清，言论自由并不保护仇恨言论、族群煽动或宣扬仇恨。

姆布鲁法官强调，法院在这一阶段并未裁定杜阿莱的言论是否确实违反宪法。他表示，这一问题必须结合证据以及该言论发表时的情况加以审理。法官还指出，要求部长遵从委员会传票的请求需要另行审查。

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