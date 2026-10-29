肯尼亚劳资关系法院未审理活动人士弗朗西斯·阿维诺提起的诉讼。阿维诺要求撤销阿丹·穆罕默德担任肯尼亚税务局（KRA）总专员的任命。法官莫妮卡·姆巴鲁裁定，该法院对此案没有管辖权，因为案件应提交高等法院，Nation Kenya报道。

诉讼提交给了错误的法院

姆巴鲁支持了KRA委员会提出、并获国家财政部支持的初步异议，未对诉讼进行实质审理。财政部坚持认为，该案属于公法问题，而非劳资纠纷。KRA还表示，阿维诺无权向劳资关系法院提起此类诉讼，对该任命的质疑应在高等法院提出。

法官援引了肯尼亚最高法院2026年的一项裁决，该裁决界定了劳资关系法院的权限范围。根据该裁决，该法院不审理与被告不存在劳动关系的公民提出的诉讼，其中包括并非被告雇员、雇主或工会代表的人。

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年龄问题仍未解决

阿维诺承认，他并非在竞逐该职位，也未主张自己的劳动权利受到侵犯。他以公共利益为由提起诉讼，并要求撤销穆罕默德的任命以及举行新的遴选。该活动人士称，穆罕默德已超过公务员强制退休年龄——60岁，且合法豁免并未公开。他还质疑该任命的透明度、竞争性，以及其是否符合按功绩选拔原则。

法院未对这些主张进行实质审理，因此穆罕默德是否符合该职位要求的问题仍悬而未决。国家财政部负责人约翰·姆巴迪通过2026年5月18日政府公报中的通知，任命他担任该职，任期三年。穆罕默德接替了汉弗莱·瓦坦加，后者于4月出任肯尼亚驻南非高级专员。

高等法院已在审理其他有关该任命的诉讼。肯尼亚消费者联合会Cofek此前在劳资关系法院的案件于8月因类似程序性理由未获审理后，向高等法院提起了诉讼。人权捍卫者伯纳德·奥佩雷还提起了单独诉讼，同样以穆罕默德的年龄和公务员规则为由质疑其任命。

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