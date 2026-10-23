肯尼亚反腐败法院已向高等法院请求澄清：在涉及前基安布县州长费迪南德·怀蒂图的洗钱案中，四名被定罪者究竟应当听取谁的陈述后再量刑。据Nation Kenya报道。

10月22日，首席地方法官哈里森·巴拉萨表示，在高等法院法官罗斯·乌戈作出裁决后，辩方和控方都不确定下一步的程序。双方均请求获准向高等法院申请，以澄清其裁决的含义。

10月27日进一步审理

巴拉萨将案件的进一步审理定于10月27日，以便双方获得对高等法院裁决的澄清。在此之前，怀蒂图、其妻子苏珊·万加里·恩敦古、Testimony Enterprises董事查尔斯·切格·姆布蒂亚以及基安布县前官员卢卡斯·姆万吉·瓦欣亚将继续被羁押。

该法官还拒绝恩敦古以现金保释获释，并裁定在进一步程序行动之前将她继续关押在兰加塔女子监狱。

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高等法院的裁决

上周，乌戈法官驳回了怀蒂图、姆布蒂亚和瓦欣亚的上诉，并维持了他们在基安布县道路工程采购违规案件中的定罪。怀蒂图被送回监狱，继续服完12年刑期。

与此同时，法官支持了国家针对恩敦古、姆布蒂亚和瓦欣亚在洗钱指控中被判无罪的交叉上诉。她撤销了无罪判决，并裁定将他们送回地方法院，就量刑陈述和判决进行审理。

怀蒂图被认定犯有腐败收受Testimony Enterprises提供的2500万先令罪行；该公司从基安布县政府获得了一份价值5.88亿先令的道路合同。法院还维持了禁止被定罪者在10年内担任公职的决定。

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