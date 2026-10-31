肯尼亚高等法院认定，肯尼亚法律协会（LSK）针对提高消费税标识收费提起的诉讼为时过早。罗泽琳·阿布里利法官裁定，该协会在议会完成对2023年法规的审议前便向法院提起诉讼，据《Nation Kenya》报道。

争议涉及啤酒、烈酒、香烟、瓶装水、软饮料、果汁和化妆品的标识。制造商和进口商根据签发标识的数量支付费用。

议会审议尚未完成

法院指出，议会授权立法委员会首先必须评估，当局是否遵守了有关公众咨询、监管影响评估和议会监督的宪法要求。提起诉讼时，该委员会尚未完成对这些法规的审查。

LSK称，这些变更被非法引入，且公众咨询不足。该协会还表示，未编制监管影响声明，该文件未在七次会议内提交议会，且公布的法规与草案没有区别。LSK请求撤销2023年第30号法律公告，并暂停其适用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

税务机关的立场

肯尼亚税务局（KRA）表示，自2017年以来标识收费一直没有变化。该机构称，通货膨胀、肯尼亚先令兑欧元贬值，以及销售结构转向较便宜商品，影响了该系统的财务状况。

KRA表示，更新后的费率将用于覆盖标识成本，并帮助偿还欠瑞士公司SICPA的45亿先令债务。该公司根据2015年的合同供应这些标识。啤酒瓶标识的收费拟从1.50先令提高至3先令，化妆品标识的收费则拟提高逾三倍至2.50先令。

该机构还表示，其于2023年1月17日发布了公众通知，征求意见，并于2月1日与利益相关方举行了会议。KRA坚持认为，咨询影响了法规的最终版本，且由于变更涉及收费标准，因此无需进行监管影响评估。

关注我们在