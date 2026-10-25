肯尼亚高等法院禁止土地与空间规划国家部门高级官员帕特里克·马考·穆泰蒂及其妻子莉莲·万扎出售、转让或以其他方式处置六处房地产、一辆汽车以及两个银行账户中的资金。相关限制将持续至双方听证会举行并对申请作出裁决为止。

反腐委员会提起诉讼

据Nation Kenya报道，肯尼亚伦理与反腐败委员会（EACC）向法院提出了申请。该委员会要求追回2.4497亿肯尼亚先令，并称这笔资金由与该官员妻子有关联的六家公司根据土地与空间规划国家部门的合同获得。

莉莲·万扎被列为Pampire Hyper Solutions、Momentum Solutions、Trihard Solutions、Vineyard Hyper Solutions、Moptive Enterprises Limited和Trimple Agencies Limited的唯一董事。委员会称，这些公司在2015年1月至2025年9月期间获得了合同。

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关于利益冲突的指控

EACC称，穆泰蒂未披露因其与妻子及其公司之间的关联而产生的私人利益。委员会还表示，该官员参与、影响或协助了与这些公司有关的采购程序，尽管他本应回避此类程序。

根据EACC的说法，这些合同主要涉及通过询价程序供应文具和其他产品。委员会认为，部分采购的金额超过了该采购方式允许的限额。

限制措施涉及位于内罗毕和孔扎的房地产，以及KCB Bank和Co-operative Bank的账户。委员会请求追回2.4497亿先令，或没收相关财产和汽车并将其出售，以追回涉嫌非法获得的资金。该申请的审理定于2026年11月19日举行。

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