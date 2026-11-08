肯尼亚高等法院暂时叫停任命23岁的穆罕默德·侯赛因·迪伊斯担任曼德拉县哈雷里行政区Chief II的决定。据Nation Kenya报道，法官戴维·姆布鲁禁止总统办公室以及内政和国家行政部在官方公报上公布该任命、任命或确认迪伊斯的职务，直至有关选拔程序的诉讼得到审理。

围绕年龄门槛的争议

37岁的穆罕默德·哈雷德·伊萨克提起诉讼，他是进入候选名单的四名候选人之一。他表示，尽管迪伊斯不符合35岁的最低年龄要求，仍被推荐担任该职务。

该职位于2026年5月14日重新发布招聘公告。申请人须为肯尼亚公民，KCSE考试成绩不低于C，具备相关专业资格，居住在该地区，持有良好行为证明，具备计算机技能，且年龄在35岁及以上。6月26日对四名候选人进行了面试，7月20日，副县专员建议任命迪伊斯。

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各方立场和法院结论

迪伊斯承认自己未达到规定年龄，但称年龄限制具有歧视性且违宪。他还表示，自己在面试中得分为61.2%，而伊萨克为60%。他说，自己的KCSE成绩为C+，而伊萨克和其他候选人为C−，低于公告规定的要求。

姆布鲁法官指出，选拔记录提到有意申请许可，以放宽部分要求，但法院没有看到已获批准的证据。此外，面试委员会和负责任命候选人的机构均未证实其有权偏离已公布的标准。法院强调，政府机构必须遵守已公布的要求，或者以合法且透明的方式修改这些要求。该裁决并未确定此次竞聘的最终获胜者，只是在案件审理结束前阻止任命。

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