塞浦路斯尼科西亚刑事法院要求辩方具体说明其对控方拟在一宗涉及通过投资入籍计划向亚洲投资者授予公民身份案件中提交材料的异议。据Cyprus Mail报道，下次庭审定于11月23日举行。

案件中的指控

这起被称为黄金护照审判的案件涉及前交通部长马里奥斯·德梅特里亚季斯、安德烈亚斯·德梅特里亚季斯、迪米特里斯·德梅特里亚季斯、约尔戈斯·德梅特里亚季斯、埃莱妮·西米利迪、王静、约瑟夫·弗里德里希·桑廷、瓦西利基·乔治乌-桑廷、律师事务所Andreas Demetriades & Co LLC以及Delsk Business Services Ltd公司。

他们被控腐败、受贿、串谋欺诈和洗钱，这些指控与在已关闭的计划下19名亚洲投资者的入籍有关。其他指控包括涉嫌无正当理由适用5%的优惠增值税税率，以及使用虚假发票进行资金转移。所有被告均否认对他们提出的指控。

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有关证据的争议

辩方要求举行单独听证，以确定检方计划在法庭上使用的证据是否可采。律师埃利亚斯·斯特凡努称，警方在2021年7月29日至31日期间执行三份搜查令时，不当扣押了一名被告所属律师事务所的材料。

斯特凡努称，这些材料中很大一部分侵犯了律师职业保密特权和通信保密性，或者与案件无关。这些材料包括手机、计算机主机、硬盘、其他信息存储介质和纸质文件。警方专家从存储介质中提取电子数据，并将其保存于一个单独的硬盘中，该硬盘在案件材料中被标记为物证第231号。

控方代表哈里斯·卡拉奥利杜表示，为举行单独听证，辩方必须指出其反对使用的具体材料。法院指出，如果由于可能存在数百万封电子邮件而无法列出每份文件或每条信息，辩方至少必须确定其认为受保护或不能使用的证据类别。斯特凡努同意了这一点，并请求时间准备这份清单。

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