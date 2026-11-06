哥伦比亚一家法院责令第一夫人安娜·露西亚·皮内达的基金会在48小时内公布一份详细报告，说明为帮助8月10日地震受灾者而收到的所有私人捐款。阿纳多卢通讯社报道。

皮内达是总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚的妻子，她负责监管用于7.4级地震后救援和重建的大部分私人捐款。据该通讯社报道，这场灾害造成超过330人死亡、3万多所房屋被毁，并波及数十万人。

法院要求

根据周四作出的裁决，Colombia Luz y Sonrisas基金会必须提交一份有关资金管理的综合报告。报告必须清晰、准确且连贯地说明该基金会收到、管理、拨付或分配的所有资金的分配情况。

这项法院裁决源于反对派参议员亚历杭德罗·奥坎波提起的诉讼。在该基金会未能对20个详细问题作出完整答复后，他对其账目提出质疑；这些问题包括捐赠者身份、行政开支和监督机制。

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对重建速度的质疑

反对派政治人士批评哥伦比亚西部恢复工作进展缓慢，并表示急需的援助仍未到达受灾最严重的社区。他们估计地震造成的损失为95亿美元。批评者还指出，总统宣布的超过2亿美元联合援助承诺与当地实际提供援助之间存在差距。

在涵盖截至10月中旬期间的一份中期报告中，该基金会表示，其管理的私人捐款超过1700万美元，并向4.8万人提供了紧急援助。同时，该文件因缺乏有关被毁住房、学校和医院支出的详细数据而受到批评。

皮内达此前表示，现金储备被有意没有立即分配，因为计划将其用于结构性重建的第二阶段，以及为失去一切的家庭建设永久性住房。

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