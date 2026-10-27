澳大利亚昆士兰州规划与环境法院撤销了黄金海岸市议会对在基拉郊区建设一座14层住宅高塔的批准。法官妮可·凯福德裁定，这个价值1.3亿美元的项目不足以证明将当地高度限制提高50%是合理的。

据澳大利亚广播公司新闻报道，居民对市议会于2025年10月颁发的许可提出了挑战。计划在海格街建设的高塔高度为43.5米，法院认定，它将在视觉上主导该地区，并为居民造成城市峡谷效应。

超出限制

开发商Immerse Projects获得了建设一座拥有317间卧室的建筑的许可。这几乎是黄金海岸规划规则规定的标准开发密度的八倍。城市规划方案允许在满足一系列标准的情况下超出密度和高度限制，其中包括有关建筑外观及其对当地居民舒适度影响的标准。

黄金海岸市议会和开发商承认，该项目不符合高度和密度标准。同时，他们辩称，建筑设计方案将降低该建筑的视觉影响。

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设计评估

凯福德法官指出，此前获批的一座九层建筑，其设计与拟议的14层高塔几乎完全相同。她认为，众多棱角和弧形的凸出部分及凹陷部分，并未形成建筑整体而协调的外观。

法院在书面裁决中没有确定计划中的开发密度是否可以接受。不过，法官指出，不遵守高度限制的程度构成拒绝该项目的理由。她还强调，即使假定该密度可以接受，也不足以批准该项目。

该裁决是在黄金海岸另一项高层开发项目的单独争议背景下作出的：市议会已向澳大利亚高等法院申请许可，以对昆士兰州上诉法院的裁决提出上诉。

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