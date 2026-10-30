巴基斯坦拉合尔高等法院要求诺琳·尼亚兹的律师就其医疗救治及获准与家人会面一事，向法院提交单独申请。诺琳·尼亚兹是PTI创始人、前总理伊姆兰·汗的妹妹。据《黎明报》报道，阿布赫尔·古尔·汗法官在审理萨基娜·尼亚兹就延长诺琳·尼亚兹和乌兹玛·汗医生预防性拘押提出的挑战申请时作出了这一指示。

诺琳·尼亚兹住院

10月28日晚，70岁的诺琳·尼亚兹因健康状况恶化被转送至旁遮普心脏病研究所。这是根据关押她的科特拉克帕特监狱医生的建议作出的安排。

律师拉纳·穆达萨尔·乌马尔告诉法院，有关治疗和与亲属会面的申请已提交给副专员。法官还要求直接向法院提交单独申请。

出席庭审的PTI秘书长萨尔曼·阿克拉姆·拉贾表示，诺琳·尼亚兹在重症监护室。据他所说，她的家人和律师都未获准与她见面。他补充说，他不知道她是否仍在医院，还是已被送回监狱。

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对延长拘押提出挑战

拉纳·穆达萨尔·乌马尔表示，延长诺琳·尼亚兹和乌兹玛·汗拘押期限没有法律依据。他还说，诺琳·尼亚兹此前没有心脏病，并对其住院的情况提出质疑。

该律师称，新的拘押令重复了此前的内容，但日期不同。他认为，暂停拘押通知将为这些女性获释铺平道路。

伊姆兰·汗的姐妹于9月依据MPO第3条被拘押，当时PTI正准备举行前往伊斯兰堡的抗议游行。对阿莉玛·汗的最初30天拘押期原定于10月19日结束，对乌兹玛和诺琳·尼亚兹则原定于10月20日结束，但政府告知法院，拘押期限已于10月7日延长。

9月24日，拉合尔高等法院驳回了要求立即暂停对诺琳·尼亚兹和乌兹玛·汗作出的预防性拘押决定的申请。沙赫雷兹·汗就其母亲阿莉玛·汗被拘押提出的申请尚未排期开庭。

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