在巴基斯坦，拉合尔高等法院要求旁遮普省内政部门就针对巴基斯坦正义运动党（PTI）创始人伊姆兰·汗姐妹延长拘留的挑战案件提交报告。法院还在审议一项为努琳·尼亚兹提供医疗救助的申请。

据Dawn报道，法官阿卜赫尔·古尔·汗要求该部门在14:00前提交报告。申请由努琳的女儿萨金以及沙赫雷兹·汗提出，后者是伊姆兰·汗另一位姐妹阿丽玛·汗的儿子。

对延长拘留的挑战

阿丽玛·汗、努琳·尼亚兹及其姐妹乌兹玛·汗于9月根据1960年《旁遮普维护公共秩序条例》被拘留。当时，PTI正准备向伊斯兰堡游行，要求将伊姆兰·汗从监狱中释放。

阿丽玛于9月20日被拘留30天，努琳和乌兹玛则于次日被拘留相同期限。初始期限结束后，旁遮普政府告知法院，拘留期又被延长30天。

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申请人的律师拉纳·穆达萨尔·乌马尔称，延长拘留是非法的。他表示，在最初30天届满后，相关通知由拉合尔副专员发布。他还称，被拘留者不被允许与亲属和律师会面，并请求法院宣布新的拘留命令非法。

努琳·尼亚兹的健康状况

在健康状况恶化后，努琳·尼亚兹根据监狱医生的建议，从科特拉赫帕特监狱被转送至旁遮普心脏病研究所。总理政治事务顾问拉纳·萨瑙拉此前告诉参议院，努琳在拉合尔接受医疗救助后情况良好。

上周五，拉合尔高等法院指示尼亚兹的律师就治疗和与家人会面提交单独申请。PTI秘书长、律师萨尔曼·阿克拉姆·拉贾也向法院通报了阿丽玛·汗司机被拘留一事，并请求对其从宽处理。

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