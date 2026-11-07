巴基斯坦拉合尔高等法院责令两所私立医学院调整学费，并在11月29日前向学生退还多收的款项。法院还裁定，这些院校不得对诉诸法院的学生采取不利对待。

学费争议

据《快报论坛报》报道，该案涉及巴基斯坦医学和牙科委员会（PM&DC）关于限制私立医学和牙科院校MBBS及BDS项目收费的决定。

在PM&DC于2025年4月28日发布的通知中，最高学费被定为180万巴基斯坦卢比。2025年学年 предусмотрено 5%的上调，而从2026年起将按照消费者价格指数所反映的通货膨胀率进行调整。随后于2025年10月6日发布的通知将2025—2026学年的最高收费定为189万卢比。

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学院和学生提起的诉讼

三所私立教育机构对PM&DC制定或限制学费的权限提出质疑。它们称，法律允许学院自行确定并公布收费结构，而监管机构无权设定统一的最高上限。

与此同时，学生或其家长提出了12起相关诉讼。他们要求执行监管机构的决定，并称学院收取了过高的学费及其他未经授权的款项。PM&DC坚持认为，对教育成本的管控属于其监管权限，对于保护学生以及确保获认可医学和牙科院校遵守统一标准是必要的。

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