莱索托高等法院给予莱索托高地发展局（LHDA）和Seinoli信托基金会至11月17日，以完成就移交受莱索托高地供水项目影响社区数据进行的庭外谈判。据《每日马弗里克报》报道。

数据获取争议

Seinoli信托基金会向法院提起诉讼，寻求对LHDA拒绝提供相关信息提出质疑。该信托基金会表示，需要这些数据来确定水利项目附近居民的处境是否恶化，以及家庭是否根据莱索托与南非之间的协议获得了适当补偿。

Seinoli法律中心执行主任雷图梅采·恩科蒂-马布拉表示，该组织于2023年3月28日首次发送请求，要求在14个工作日内提供信息。在未得到答复后，Seinoli于4月26日再次提出请求。LHDA于6月22日回复称，这些信息属于其知识产权，不能向第三方转交。

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双方立场

Seinoli要求提供受该项目影响人员的人口普查和社会经济研究结果、土地和财产清单、地图以及农业地块照片。清单还包括有关住房、牲畜、牧场、果树、药用植物和墓地的信息，以及财产估值金额、补偿方案、已签署协议和投诉相关文件。

恩科蒂-马布拉表示，2021年至2022年，Seinoli与受该项目1A阶段影响的人员、家庭和社区进行了磋商，该阶段涵盖卡策大坝和穆埃拉水库。一些磋商参与者表示，他们没有获得因该项目造成损失的全额补偿。约100名人员、家庭和社区还抱怨称，项目实施后他们的生活变得更加困难。

LHDA首席执行官滕特·滕特否认拒绝提供信息是违法的。他表示，部分被要求提供的社会经济数据当时仍在收集，数据保护法禁止在未经相关人员同意的情况下转交个人信息。法院作出裁决后，Seinoli律师雷莱博吉莱·图赫洛表示，该信托基金会将向LHDA发送所需全部信息的清单。

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