美国路易斯安那州一家法院判处来自新路易斯镇的31岁凯德雷恩·K·威廉姆斯三项终身监禁，并实施化学阉割。据《独立报》报道，他被裁定犯有三项一级强奸罪、对未成年人实施猥亵行为罪以及持有儿童性虐待材料罪。

案件情况

据第18司法区检察官办公室称，威廉姆斯对数名年龄在8岁至11岁之间的儿童实施了性虐待。检方称，这些犯罪发生在不同地点，包括他担任志愿者的消防站、工作场所和家中。

检方还表示，在该被定罪男子的手机中发现了一段有儿童参与的视频。调查始于其中一名受害者的母亲向警方提供孩子告诉她的信息。随后，执法人员确认了其他受害者。

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判决和附加处罚

威廉姆斯此前曾在新路易斯警察局担任兼职警官，任期从2017年10月至2019年5月。他于2024年7月被捕。由12名陪审员组成的陪审团在经过四天审判后，经过39分钟评议认定他有罪。

三项一级强奸罪的每项判决均规定强制终身监禁。由于犯罪性质严重，地方检察官托尼·克莱顿还提交了施加阉割这一附加处罚的动议。

化学阉割是指使用处方药物降低睾酮水平并抑制性欲；与外科手术不同，它是可逆的。路易斯安那州是美国唯一一个法律允许对因针对15岁以下儿童的某些性犯罪而被定罪者实施外科阉割的州，但该州惩教部门9月表示，从未实施过这一程序。

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