美国路易斯安那州一家法院暂时禁止Kalshi、Polymarket、Robinhood及其他预测市场运营商向该州居民提供事件合约。该限制将持续至11月22日，尽管法院可能会延长该限制，UPI报道。

州政府提出申请

州地区法院法官杰弗里·约翰逊作出这一裁决的数小时前，路易斯安那州总检察长莉兹·梅里尔对30家企业实体向法院提交了申请。州政府指控它们违反路易斯安那州的赌博法律。

约翰逊在裁决中指出，总检察长的申请包含违反禁止未经授权的在线赌博法律以及其他州法律的指控。法官认为，申请中所述公司的活动可能对该州及其居民造成即时且不可弥补的损害。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

运营商的立场

约翰逊在未听取被告论点的情况下作出了临时裁决。有关初步禁令的听证会定于11月30日举行。

Kalshi诉讼主管乔维·达代表示，该公司已提交动议，要求对路易斯安那州发布临时限制令和初步禁令。据他称，受联邦监管的交易所运营完全属于联邦政府的管辖范围。

预测市场联盟称，路易斯安那州的诉讼是试图将该州的权力扩展至由联邦当局监管的市场。行业协会Digital Chamber首席执行官科迪·卡博恩也批评了这起诉讼。

关注我们在