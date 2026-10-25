墨西哥一家联邦法院认定，有充分理由继续审理针对奇瓦瓦州前检察官塞萨尔·豪雷吉·莫雷诺涉嫌叛国的刑事案件。该决定于2026年10月25日在阿尔莫洛亚-德胡亚雷斯的阿尔蒂普拉诺联邦监狱综合体作出。豪雷吉在进一步调查期间被继续羁押。

据《The Rio Times》报道，法官里卡多·阿方索·桑托斯·多兰特斯在一次不公开听证会后宣布了这一决定。墨西哥联邦检察机关提交了约150项证据，而辩方坚持认为，这些证据无法证明这名前官员负有责任。

案件情况

该案与2026年4月在奇瓦瓦州莫雷洛斯市埃尔皮纳尔进行的一次针对地下制毒实验室的行动有关。突袭后，车队中的一辆车坠入峡谷并发生爆炸。州调查机构负责人佩德罗·罗曼·奥塞格拉·塞万提斯、其警卫曼努埃尔·赫纳罗·门德斯·蒙特斯以及两名美国公民死亡。

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检方称，豪雷吉允许外国人员在未经适当授权的情况下参与属于联邦部队管辖范围的行动。该报道援引的墨西哥媒体将两名死亡的美国人称为从事卧底工作的中情局特工。同时，在所引述的检方声明中，他们仅被称为外国人员，且未提供美国政府的确认。

辩方立场和可能的刑罚

豪雷吉的律师何塞·拉蒙·弗洛雷斯和埃克托尔·比利亚萨纳表示，控方证据并不令人信服。比利亚萨纳称，在案件材料中的80至90份证词中，没有任何一份直接指向其当事人。辩方计划通过保护令程序对羁押提出挑战，该程序是一种保护权利的宪法机制。

根据墨西哥《联邦刑法》第123条，叛国罪可判处五年至40年监禁，并处最高5万比索罚款。法院的决定并非判决，也不意味着豪雷吉被认定有罪。

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