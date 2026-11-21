海牙一家法院禁止中国汽车制造商比亚迪在欧盟境内进口、生产、销售Ti7 SUV，以及开展与该车型相关的其他商业活动。法院裁定，该车型的设计侵犯了在欧盟注册的路虎卫士设计，Motor1报道。

卫士设计成为争议焦点

比亚迪Ti7是一款五座或七座插电式混合动力SUV，该公司去年在中国发布了这款车型，并正准备将其推向国际市场。捷豹路虎注意到其方正的车身、垂直的车窗、平直的车顶线以及车辆后部的备胎。

比亚迪在法庭上坚持认为，这两款车型在前灯、进气格栅、保险杠、引擎盖、车窗和轮拱方面存在差异。然而，法院认为，这些差异并未改变两款汽车带来的整体印象。

裁决指出，卫士的特征包括圆润的侧面和边角、车身后立柱上的面板、圆润的轮拱开口、连续的车窗线以及整体轮廓。捷豹路虎援引了其于2018年完成的欧盟设计注册，该注册早于现款卫士公开亮相。

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罚款与上诉意向

比亚迪的欧洲部门必须在收到裁决后一周内停止侵权行为。若不遵守，法院规定每违反一天或不足一天罚款10万欧元。作为替代方案，捷豹路虎可以选择就每项侵权追讨2.5万欧元，但总额不得超过1000万欧元。

Ti7尚未在欧盟销售，比亚迪向法院表示，没有在该市场推出该车型的具体计划。同时，该公司并未承诺不会进入欧洲市场，这成为实施禁令的理由之一。

该裁决为临时裁决：捷豹路虎有六个月时间启动主要诉讼程序。法院还拒绝在英国实施禁令，并认定其对BYD UK没有管辖权。比亚迪表示，Ti7是其独立设计工作的成果，并未侵犯捷豹路虎的权利，且计划对该裁决提出上诉。

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