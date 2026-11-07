尼日利亚阿布贾联邦高等法院下令最终没收163,592美元，该案涉及一家美国律师事务所的涉嫌欺诈行为。该裁决由法官M. S. Liman根据尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）的申请作出。

据Premium Times Nigeria报道，法院认定，尼日利亚商人Akpasi Oziegbe未能证明其对这笔资金拥有合法所有权。EFCC追踪到，这笔钱存入了United Bank for Africa一个以Micoz Bluelink Enterprise名义开设的外币账户。

调查方的说法

EFCC称，Oziegbe冒充Edward Campbell，后者是美国公司Applied Industrial Technologies的一名前员工，曾在工作中受伤。2022年6月27日，他据称以Campbell的名义联系了律师事务所Steven J. Mandel & Co.，称双方约定的赔偿款未获支付。

该律师事务所被告知，Applied Industrial Technologies已开出一张165,157美元的支票作为赔偿。冒充Campbell的人要求律师扣除其律师费，并将剩余款项转入指定银行账户。2022年7月20日，163,592美元汇入该账户。

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资金冻结与法院裁决

次日，JPMorgan Chase Bank告知律师，该支票已被篡改且系伪造。该律师事务所联系了Applied Industrial Technologies，并通知了美国特勤局和联邦调查局。

UBA也将该笔转账标记为可疑，并通过其代理行Citi Bank寻求确认。在确认该交易具有欺诈性质后，应JPMorgan Chase Bank提出的退款请求，该银行对资金设置了权利负担。

2024年9月，法院冻结了该账户；2025年8月，法院作出临时没收裁定，并要求所有利害关系人说明其主张的依据。EFCC表示，这笔资金应通过尼日利亚联邦政府移交给Steven J. Mandel & Co.。该委员会此前已因涉嫌欺诈将Oziegbe列为通缉对象。

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