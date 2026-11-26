德国联邦行政法院在莱比锡裁定，仅因是一个被怀疑存在极端主义倾向的组织成员，本身不足以构成撤销持枪许可的理由。据Tagesschau报道，该裁决涉及德国选择党（AfD）的两名巴伐利亚政治人物，他们此前曾属于青年组织Junge Alternative。

AfD政治人物的案件

法院审理了三起案件，其中包括巴伐利亚州议会议员克里斯托夫·雷特舍尔和慕尼黑附近哈尔市议会AfD党团主席奥斯卡·利普的诉讼。2022年是审理这些诉讼时具有意义的一年，当时两人都是Junge Alternative的成员，该组织当时是AfD的青年组织。

当年，Junge Alternative的巴伐利亚分支因涉嫌从事极端主义活动而受到监视。当局撤销了雷特舍尔用于运动射击的枪支持有人证，并撤销了利普携带可发射空包弹武器、燃气武器和信号武器的小型许可。两人的诉讼此前已获慕尼黑的巴伐利亚高等行政法院支持。

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联邦行政法院同意这一结论：要撤销许可，必须确定该组织确实追求违宪目标。仅凭该组织被怀疑具有极端主义倾向的身份并不足够。

关于“帝国公民”的裁决

与此同时，法院驳回了一名被归入“帝国公民”运动男子的诉讼。法院指出，他不承认德国的法律秩序，因此禁止获取和持有武器的措施仍然有效。为防止危险，可以实施这种限制，特别是在某人不认为武器立法对自己具有约束力时。

在联邦层面，Junge Alternative于2023年被归类为明确的右翼极端主义组织，并于2025年3月自行解散。联邦宪法保卫局在2025年5月也将AfD归类为明确的右翼极端主义力量。然而，2026年2月，科隆行政法院临时禁止该机构在一审主要案件审理结束前如此称呼该党。

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