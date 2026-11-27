德国杜塞尔多夫高等地区法院认定，沃达丰一般合同条款中允许运营商单方面修改合同条件的条款无效。法院还责令该公司停止使用这一条款，《明镜周刊》报道。

德国消费者保护中心联邦协会对沃达丰提起诉讼。该组织认为，这一规定对客户不可接受，并且违反民法规范。

关于资费上涨的诉讼

自2023年春季起，沃达丰将许多固定互联网服务合同的资费每月提高了5欧元。因此，消费者协会向哈姆高等地区法院提起集体诉讼。已有超过12.1万人加入该诉讼。

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消费者权益维护者希望追回沃达丰可能在缺乏适当依据的情况下获得的资金，并要求支付利息。据他们称，合同是否仍然有效不影响要求赔偿的可能性。其他沃达丰客户也可以加入集体诉讼。

裁决尚未生效

杜塞尔多夫法院援引了欧盟法院于9月作出的一项裁决。欧洲法院指出，供应商并不自动拥有单方面修改合同条件的权利。

与此同时，杜塞尔多夫法院的裁决并未确定沃达丰在2023年提高资费本身是否合法。该公司表示，正在分析该裁决及其可能带来的后果。沃达丰可就不准许上诉的决定向联邦法院提出申诉。哈姆法院就该集体诉讼举行的听证会定于2027年11月3日举行。

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